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Шесть единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Карелии

Новости. Общество
09:14, 16 Января 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия
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Сотрудники Росгвардии провели 24 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и изъяли у жителей Карелии шесть стволов.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, за минувшую неделю по итогам 24 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, из оборота изъяли шесть единиц оружия. Было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.

Управлением Росгвардии продолжается проведение операции «Оружие», направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Ранее сообщалось, что в первую неделю нового года жители Карелии добровольно расстались с 24 стволами.

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