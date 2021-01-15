Шесть единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Карелии

Сотрудники Росгвардии провели 24 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и изъяли у жителей Карелии шесть стволов.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, за минувшую неделю по итогам 24 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, из оборота изъяли шесть единиц оружия. Было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.



Управлением Росгвардии продолжается проведение операции «Оружие», направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Ранее сообщалось, что в первую неделю нового года жители Карелии добровольно расстались с 24 стволами.