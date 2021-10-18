Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с начала сентября от коронавируса умерли 303 пациента, шестеро из которых были привиты от ковида.

С первого сентября в Карелии от коронавируса скончались 303 пациента, при этом шесть из них были привиты от ковида. Об этом заявил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«С 1 сентября текущего года, когда начала разгоняться четвёртая волна пандемии (о которой предупреждали все летние месяцы), в Карелии выявлено 8421 инфицированных и заболевших,

из них 107 человек до заболевания прошли полный курс вакцинации. Умерло за указанное время 303 человек, у которых на момент смерти была констатирована коронавирусная инфекция. Из них 6 человек из числа полностью вакцинированных. Все умершие вакцинированные граждане имели серьёзные хронические сопутствующие заболевания. Конечно, окончательную медико-юридическую причину смерти по всем 303 умершим определят патологоанатомы. И где-то этот вывод будет весьма сложным и даже являться результатом профессиональных дискуссий», — привел данные официальной статистики Парфенчиков.

Глава Карелии заявил, что ситуация с напряженностью во время пандемии имеет связь с вакцинацией.

«В Карелии на настоящее время из 484 тысяч человек взрослого населения полностью вакцинировалось 208 тысяч. При этом даже в возрастной группе старше 60 лет вакцинировалось только 48%, а значит 75 тысяч наших земляков данной возрастной группы перед страшной инфекцией беззащитны. Как видим, вирусу есть где разгуляться в Карелии. Отсюда такие высокие осенние показатели и заболеваемости, и смертности», — пояснил он.

Парфенчиков заявил, что в настоящее время силы властей направлены на повышение уровня вакцинации и на сдерживание роста заболеваемости. По оценке губрнатора, кардинально изменить ситуацию может только формирование коллективного иммунитета.

«Вакцинация не может дать каждому человеку абсолютную гарантию от заболевания, но в популяционном масштабе она способна прервать систему цепочек передачи вируса от человека к человеку. В этом смысле крайне важно вакцинироваться именно взрослым и здоровым гражданам, чтобы создать коллективную защиту для больных и детей», — пояснил он.

Ранее в Карелии была введена система QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Власти объяснили эту меру резким ростом заболеваемости ковидом.