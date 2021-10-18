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Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии

Новости. Общество
16:07, 18 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с начала сентября от коронавируса умерли 303 пациента, шестеро из которых были привиты от ковида.

С первого сентября в Карелии от коронавируса скончались 303 пациента, при этом шесть из них были привиты от ковида. Об этом заявил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«С 1 сентября текущего года, когда начала разгоняться четвёртая волна пандемии (о которой предупреждали все летние месяцы), в Карелии выявлено 8421 инфицированных и заболевших,
из них 107 человек до заболевания прошли полный курс вакцинации. Умерло за указанное время 303 человек, у которых на момент смерти была констатирована коронавирусная инфекция. Из них 6 человек из числа полностью вакцинированных. Все умершие вакцинированные граждане имели серьёзные хронические сопутствующие заболевания. Конечно, окончательную медико-юридическую причину смерти по всем 303 умершим определят патологоанатомы. И где-то этот вывод будет весьма сложным и даже являться результатом профессиональных дискуссий», — привел данные официальной статистики Парфенчиков.

Глава Карелии заявил, что ситуация с напряженностью во время пандемии имеет связь с вакцинацией.

«В Карелии на настоящее время из 484 тысяч человек взрослого населения полностью вакцинировалось 208 тысяч. При этом даже в возрастной группе старше 60 лет вакцинировалось только 48%, а значит 75 тысяч наших земляков данной возрастной группы перед страшной инфекцией беззащитны. Как видим, вирусу есть где разгуляться в Карелии. Отсюда такие высокие осенние показатели и заболеваемости, и смертности», — пояснил он.

Парфенчиков заявил, что в настоящее время силы властей направлены на повышение уровня вакцинации и на сдерживание роста заболеваемости. По оценке губрнатора, кардинально изменить ситуацию может только формирование коллективного иммунитета.

«Вакцинация не может дать каждому человеку абсолютную гарантию от заболевания, но в популяционном масштабе она способна прервать систему цепочек передачи вируса от человека к человеку. В этом смысле крайне важно вакцинироваться именно взрослым и здоровым гражданам, чтобы создать коллективную защиту для больных и детей», — пояснил он.

Ранее в Карелии была введена система QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Власти объяснили эту меру резким ростом заболеваемости ковидом.

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Комментарии

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2021-10-18 22:14:09
Кто врет о смертности-СМИ или представитель власти? Больно цифры не сходятся.
poiu
2021-10-18 21:29:06
Вы в магазинах проконтролируйте, а то половина ходит маски на подбородке или нос торчит, фикция
Zim
2021-10-18 21:14:32
Что-то я не пойму, если за полтора месяца только по официальным данным от ковида умерло 303 человека, то это почти ежедневно в среднем 6, 7 человек, почему нам обычно сообщают о трёх умерших за сутки?
Кир
2021-10-18 20:36:58
Прививай, не прививай, а блаженным будет рай. :)
Саша Суоми
2021-10-18 19:17:44
Все как в книге--Шестеро вышли в путь, только тут другая ситуация--но все равно Шестеро-- цифра не очень для Карелии...
Вася
2021-10-18 19:15:54
А вот по качеству жизни нам до румын еще расти и расти — у нас 70-е место из 83-х, а у Румынии 40-е.
Leopol'd
2021-10-18 19:06:04
Это у них называется "в лёгкой форме"!
Вася
2021-10-18 18:46:34
Армия ЛНР понесла потери, — экстренное заявление
Бабенка
2021-10-18 19:40:56
Вася финский, тебя там сомалийцы не обижают в соседней с таким же климатом ? :)
Chel
2021-10-18 18:33:06
И ни одного от рака.
User
2021-10-18 18:29:06
Почему цифры по заболеваниям, дыркам и смертности озвучивает далекий от медицины менеджер, а не представители минздрава?
Беня
2021-10-18 19:21:51
User, он того кто зачитал бумажку цифирькой шото изменится? Может мертвые оживут?
А шо ты до него домотался?
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