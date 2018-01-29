Шесть с половиной лет получила женщина за убийство мужа-собутыльника

В Сегеже женщина признана виновной в убийстве мужа.

По данным Следственного управления СК, 44-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, днем 19 сентября 2016 года подсудимая находилась дома в городе Сегежа. После совместного распития спиртного со свои сожителем стала выяснять с ним отношения. Произошла ссора, в ходе которой подсудимая ножом ранила мужчину. Он скончалась на месте происшествия.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.