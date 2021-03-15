Шесть туркомпаний из Карелии представили нашу республику на международной выставке ITB Berlin

Центр поддержки экспорта РК оказал финансовую помощь карельским туркомпаниям, принимавшим участие в международной выставке в Берлине.

В этом году международная туристическая выставка ITB Berlin проходила с 9 по 12 марта в виртуальном формате, главный форум отрасли охватил весь мир.

В выставке приняли участие более 180 стран и регионов, более 10 тысяч участников, среди которых туристические компании из Карелии – "Нордик Тревэл", "Сааристо Тур", "Скантур Регион", "Острова", "Гет Карелия", "Калева Тур" – презентовали свои услуги.

Международные федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, туристические и транспортные агентства и туроператоры, отели, страховые компании представили свои экспозиции, приняли участие в семинарах, круглых столах, встретились с экспертами.

В свою очередь, посетители выставки, которых в этом году было более 160 тысяч, включая 113 500 специалистов в 26 выставочных залах, также представили собой все многообразие бизнеса, связанного с путешествиями и отдыхом.

В рамках выставки ITB Berlin-2021 карельские туристические компании при поддержке Центра поддержки экспорта открыли виртуальные кабинеты, которые будут активны до 31 мая. До лета участники туристической выставки от Карелии на электронной площадке ITB Berlin могут искать бизнес-партнеров со всего мира.

Как отметили в Центре поддержки экспорта Карелии, туркомпании - участники выставки ITB Berlin-2021 презентовали не только себя, но и в целом регион: рассказали, что интересного можно посмотреть в нашей республике.

За поддержкой и консультациями обращайтесь в Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2

Телефон: 8 (8142) 672064, 445400 (доб. 444, 134, 136)

E-mail: export@kr-rk.ru