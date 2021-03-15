Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стилистка раскрыла способ выглядеть "дорого" в дешевых вещах
15.03.2021 19:10
Камера зафиксировала, как ледяная глыба убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО 18+) 15
15.03.2021 13:53
У российского подростка во рту взорвался вейп и выбил ему зубы 4
15.03.2021 23:30
В Петрозаводске водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия (ВИДЕО) 1
15.03.2021 16:51
Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии 3
15.03.2021 14:44
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой 8
15.03.2021 17:07
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15

Шесть туркомпаний из Карелии представили нашу республику на международной выставке ITB Berlin

Новости. Общество
11:40, 16 Марта 2021
фото: © freepik
Загрузка...

Центр поддержки экспорта РК оказал финансовую помощь карельским туркомпаниям, принимавшим участие в международной выставке в Берлине.

В этом году международная туристическая выставка ITB Berlin проходила с 9 по 12 марта в виртуальном формате, главный форум отрасли охватил весь мир.

В выставке приняли участие более 180 стран и регионов, более 10 тысяч участников, среди которых туристические компании из Карелии – "Нордик Тревэл", "Сааристо Тур", "Скантур Регион", "Острова", "Гет Карелия", "Калева Тур" – презентовали свои услуги.

Международные федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, туристические и транспортные агентства и туроператоры, отели, страховые компании представили свои экспозиции, приняли участие в семинарах, круглых столах, встретились с экспертами.

В свою очередь, посетители выставки, которых в этом году было более 160 тысяч, включая 113 500 специалистов в 26 выставочных залах, также представили собой все многообразие бизнеса, связанного с путешествиями и отдыхом.

В рамках выставки ITB Berlin-2021 карельские туристические компании при поддержке Центра поддержки экспорта открыли виртуальные кабинеты, которые будут активны до 31 мая. До лета участники туристической выставки от Карелии на электронной площадке ITB Berlin могут искать бизнес-партнеров со всего мира.

Как отметили в Центре поддержки экспорта Карелии, туркомпании - участники выставки ITB Berlin-2021 презентовали не только себя, но и в целом регион: рассказали, что интересного можно посмотреть в нашей республике.

За поддержкой и консультациями обращайтесь в Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2

Телефон: 8 (8142) 672064, 445400 (доб. 444, 134, 136)

E-mail: export@kr-rk.ru

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-16 11:45:11
Зачем????? Только на всю голову отмороженные поедут за трештуризмом сюда.Рядом же есть Финляндия!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 09:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»