Шесть водителей в Петрозаводске стали пешеходами

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о попавшихся за рулем пьяных водителях.

Накануне в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления шестерых водителей. Все они сели за руль, предварительно выпив спиртного.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Автомобили были помещены на спецстоянку.

Теперь водители, пойманные пьяными за рулем, рискуют остаться на 2 года без прав и заплатить штраф — 30 тысяч рублей. Попавшиеся пьяными повторно могут попасть за решетку, на 2 года лишившись свободы.