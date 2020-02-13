Шесть жителей Карелии пострадали в ДТП на трассе

ДТП произошло 13 февраля в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 16.30 на 40 км региональной автодороги "Петрозаводск - Суоярви" 63-летний водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.



От удара УАЗ съехал в кювет с последующим опрокидыванием.





В результате ДТП травмы получили шесть человек – 33-летний водитель отечественного автомобиля и пять его пассажиров – мужчины 26, 27, 29, 45 лет и 31 года – все жители Петрозаводска.



Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека пострадали в лобовом столкновении в Карелии.