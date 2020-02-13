890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 2
Сегодня 07:15
Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации
Сегодня 09:30
Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны 7
13.02.2020 15:53
Заброшенную школу в Петрозаводске планируют передать в собственность республики 8
13.02.2020 15:57
Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку" 4
Сегодня 08:05

Шесть жителей Карелии пострадали в ДТП на трассе

Новости. Происшествия
09:21, 14 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

ДТП произошло 13 февраля в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 16.30 на 40 км региональной автодороги "Петрозаводск - Суоярви" 63-летний водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

От удара УАЗ съехал в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП травмы получили шесть человек – 33-летний водитель отечественного автомобиля и пять его пассажиров – мужчины 26, 27, 29, 45 лет и 31 года – все жители Петрозаводска.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека пострадали в лобовом столкновении в Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
87577
2020-02-14 09:30:30
Хреновая дорога , хреновая уборка дороги и вот итог .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 21
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»