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Новости. Общество
16:09, 07 Февраля 2018

Шесть жителей Карелии вышли в полуфинал конкурса "Лидеры России"

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Шестеро жителей Карелии попали в ряды трехсот лучших управленцев страны, которые участвовали в полуфинале конкурса "Лидеры России".

Как сообщается на сайте министерства экономического развития Карелии, в число лучших вошли: руководитель ООО "Теплоавтоматика" Роман Кочерев, руководитель Медвежьегорского городского дома культуры и досуга Александр Плеханов, руководитель ООО "Решение2 Рустам Раджабов, руководитель ООО "Инэкотек" Антон Облицов, главный специалист Минфина республики Александр Климочкин, индивидуальный предприниматель Сергей Вепринцев.

Конкурс был создан, чтобы лидеры нового поколения могли проявить себя, найти перспективную работу, а также войти в кадровый резерв на региональном и федеральном уровнях.

В финал управленцам из Карелии прорваться не удалось.

"Конкурс был для меня полезен. Было интересно и посоревноваться, и пообщаться. Участники были очень качественными, если так можно сказать. Программа была довольно насыщенная. Задания анализировали семь основных управленческих навыков: это лидерство, умение работать в команде, нацеленность на результат, стратегический взгляд, умение договариваться с людьми. Я ориентировался больше на лидерство. Очный этап был очень полезным, даже для тех, кто, как я, не прошел. Потому что ты видишь других людей, как они работают и понимаешь, что ты как управленец делаешь не так. Жаль, что из Карелии было не так много участников", - сказал Александр Климочкин.

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Комментарии

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Бриг
2018-02-07 17:03:51
В Карелии добились бы чего то и пользу принесли , а потом уже о России думали.
Гость
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