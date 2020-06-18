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Шестеро человек сгорели, попав в страшное ДТП в Саранске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:30, 18 Июня 2020
фото: © МВД по Республике Мордовия
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Одним из автомобилей, попавших в ночное ДТП в Саранске, было такси, вторым – автомобиль с номерами из Самарской области.

Авария на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошла около двух часов ночи. После столкновения автомобили загорелись, сообщает издание "РИА Новости".
 
"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей Lada Granta, одна машина – такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы. Все находившиеся в автомобилях шесть человек погибли", – сказал собеседник агентства.


© ГУ МЧС России по Республике Мордовия

По предварительным данным, среди жертв аварии есть две девушки – они ехали в такси. Сейчас устанавливаются личности погибших. В одном из автомобилей нашли большое количество строительных инструментов.


© МВД по Республике Мордовия
 
О причинах ДТП говорить пока рано.

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