Шестеро человек сгорели, попав в страшное ДТП в Саранске (ВИДЕО)

Одним из автомобилей, попавших в ночное ДТП в Саранске, было такси, вторым – автомобиль с номерами из Самарской области.

Авария на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошла около двух часов ночи. После столкновения автомобили загорелись, сообщает издание "РИА Новости".



"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей Lada Granta, одна машина – такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы. Все находившиеся в автомобилях шесть человек погибли", – сказал собеседник агентства.



© ГУ МЧС России по Республике Мордовия



По предварительным данным, среди жертв аварии есть две девушки – они ехали в такси. Сейчас устанавливаются личности погибших. В одном из автомобилей нашли большое количество строительных инструментов.



© МВД по Республике Мордовия



О причинах ДТП говорить пока рано.