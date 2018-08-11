Шестеро детей на двоих: Навка и Песков показали семейное фото

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков поделились семейным снимком.
Татьяна Навка вместе с супругом Дмитрием Песковым проводит летние каникулы в Испании. Фигуристка поделилась в Instagram семейным снимком, на котором она запечатлена с мужем и детьми. Об этом сообщает сайт Cosmo.ru.
На двоих у Татьяны Навка и Дмитрия Пескова шестеро детей. Паре удалось собрать их вместе на отдыхе.
Самому старшему сыну Пескова Николаю 27 лет, а самой младшей оказалась дочь семейной пары Надежда, которая скоро отметит свой четвертый день рождения.
"Наша семья и не аист. Такая большая семья, что аисты не прилетают. Очень мне нравится эта фотография!!!" — прокомментировала фото Навка.
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