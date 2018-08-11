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Новости. Общество
20:40, 11 Августа 2018
фото: instagram.com/tatiana_navka

Шестеро детей на двоих: Навка и Песков показали семейное фото

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков поделились семейным снимком.

Татьяна Навка вместе с супругом Дмитрием Песковым проводит летние каникулы в Испании. Фигуристка поделилась в Instagram семейным снимком, на котором она запечатлена с мужем и детьми. Об этом сообщает сайт Cosmo.ru.

На двоих у Татьяны Навка и Дмитрия Пескова шестеро детей. Паре удалось собрать их вместе на отдыхе.

Самому старшему сыну Пескова Николаю 27 лета самой младшей оказалась дочь семейной пары Надежда, которая скоро отметит свой четвертый день рождения.

"Наша семья и не аист. Такая большая семья, что аисты не прилетают. Очень мне нравится эта фотография!!!" — прокомментировала фото Навка. 

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Комментарии

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