Шестеро детей на двоих: Навка и Песков показали семейное фото

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поделились семейным снимком.

Татьяна Навка вместе с супругом Дмитрием Песковым проводит летние каникулы в Испании. Фигуристка поделилась в Instagram семейным снимком, на котором она запечатлена с мужем и детьми. Об этом сообщает сайт Cosmo.ru.

На двоих у Татьяны Навка и Дмитрия Пескова шестеро детей. Паре удалось собрать их вместе на отдыхе.

Самому старшему сыну Пескова Николаю 27 лет, а самой младшей оказалась дочь семейной пары Надежда, которая скоро отметит свой четвертый день рождения.

"Наша семья и не аист. Такая большая семья, что аисты не прилетают. Очень мне нравится эта фотография!!!" — прокомментировала фото Навка.