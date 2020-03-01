Шестеро детей родились в Петрозаводске 29 февраля

Родители смогут выбрать дату празднования дня рождения.

В Республиканском перинатальном центре и Родильном доме им. К.А. Гуткина 29 февраля родились шестеро детей: три девочки и три мальчика. У одной мамы родились сразу двое малышей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте"





"Родители по своему желанию принимают решение, когда отмечать день рождения ребёнка, появившегося на свет в високосный год, – 28 февраля или 1 марта, однако медицинские работники фиксируют точную дату – 29 февраля", – написал Михаил Охлопков.