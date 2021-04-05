Шестилетний пешеход был сбит на переходе в Карелии

В Сортавале шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

Наезд на юного пешехода произошел пятого апреля в Сортавале, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 8 утра на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" 39-летний водитель автомобиля "Saab" наехал на автомобиль "Mitsubishi", который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов.

От удара "Mitsubishi" отбросило на пешехода - 6-летнего мальчика, который в этот момент переходил проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

С начала года на пешеходных переходах произошло 16 дорожных аварий, в которых один человек погиб и 15 участников движения были травмированы, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе.