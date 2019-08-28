Шестилетний ребенок на велосипеде попал в ДТП на дороге в Карелии

В Питкярантском районе произошло ДТП с участием шестилетнего велосипедиста, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 20.45 в деревне Хийденсельга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6-летнего велосипедиста.

Ребенок ехал на велосипеде по дороге общего пользования, при выполнении левого поворота он врезался в двигавшийся Renault Megan.

Юный велосипедист получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.