Школа информационной безопасности откроется в ПетрГУ

Формат занятий предполагает не только лекции, но и практические семинары, сообщили в ПетрГУ.

В школе научат основам криптографии, программированию на Python и С, особенностям работы в Linux, основам стеганографии, заниматься низкоуровневым программированием и обратной разработкой.



Начальная подготовка не обязательна.

Для опытных ребят предлагается продвинутый курс обучения, состоящий из практических занятий.



Школьникам, которые покажут лучшие результаты, в конце обучения будут вручены грамоты и предоставлена возможность получить дополнительный балл при поступлении в ПетрГУ.

Сезон начнется 16 октября и завершится 30 мая. Занятия будут проходить два раза в неделю в главном корпусе ПетрГУ.

16 октября в 19.00 пройдет организационное собрание в Молодежном иннопарке университета.