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Школа искусств в Сортавале на грани закрытия из-за долгов

Новости. Общество
14:31, 22 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте Сортавальского района
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Глава администрации Сортавальского района посоветовал руководителю школы искусств и ремесел Марии Гоголевой обратиться за помощью в правительство Карелии.

Как сообщается в паблике Сортавальского района, в администрацию обратилась Мария Гоголева - руководитель благотворительного фонда им. Кронида Гоголева. Она попросила оказать финансовую поддержку из бюджета Сортавальского района автономному учреждению "Школа искусств и ремесел". Так как, несмотря на то, что школа оказывает платные услуги, она не может самостоятельно рассчитаться с долгами, денег нет даже на погашение коммунальных платежей, а это 845 тысяч рублей. Сегодня школа на грани закрытия.

Глава администрации района Леонид Гулевич, отметил, что вопрос уже выносился на обсуждение депутатского корпуса, однако из-за пандемии найти дополнительные средства в местном бюджете тогда не удалось. Но поскольку для города и района важны такие культурные и образовательные проекты, вопрос оказания финансовой поддержки школе рассмотрят повторно. Мария Гоголева сможет подробно рассказать о сложившейся ситуации, привести аргументы и ответить на вопросы депутатов. В прошлый раз она в заседании участия не приняла.

По словам Леонида Гулевича, в случае, если Совет найдёт возможность перераспределить средства, вопрос с материальной помощью Школе искусств, возможно, будет решен. Также он рекомендовал Марии Гоголевой обратиться за поддержкой к правительству Карелии, так как школа - важный республиканский культурный проект.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-22 15:25:37
Как там у Александра Сергеевича, нет не Пушкина!!!! Грибоедова, двоечники :)
Дык вот, как там у Александра Сергеевича, говорил столичный либерал 200-летней давности, тогдашний почти Навальный:
Или вон тот еще, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в зефирах и в амурах,
Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке!!!

однозначно
2020-10-22 14:41:39
Перед выборами социальную напряженность нагнетаете ? Смуты не будет, даже если балетмейстер этого очень хочет в приграничном регионе.
Гость
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Чтиво

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Не тратьте деньги зря
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