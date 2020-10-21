Школа искусств в Сортавале на грани закрытия из-за долгов

Глава администрации Сортавальского района посоветовал руководителю школы искусств и ремесел Марии Гоголевой обратиться за помощью в правительство Карелии.

Как сообщается в паблике Сортавальского района, в администрацию обратилась Мария Гоголева - руководитель благотворительного фонда им. Кронида Гоголева. Она попросила оказать финансовую поддержку из бюджета Сортавальского района автономному учреждению "Школа искусств и ремесел". Так как, несмотря на то, что школа оказывает платные услуги, она не может самостоятельно рассчитаться с долгами, денег нет даже на погашение коммунальных платежей, а это 845 тысяч рублей. Сегодня школа на грани закрытия.

Глава администрации района Леонид Гулевич, отметил, что вопрос уже выносился на обсуждение депутатского корпуса, однако из-за пандемии найти дополнительные средства в местном бюджете тогда не удалось. Но поскольку для города и района важны такие культурные и образовательные проекты, вопрос оказания финансовой поддержки школе рассмотрят повторно. Мария Гоголева сможет подробно рассказать о сложившейся ситуации, привести аргументы и ответить на вопросы депутатов. В прошлый раз она в заседании участия не приняла.

По словам Леонида Гулевича, в случае, если Совет найдёт возможность перераспределить средства, вопрос с материальной помощью Школе искусств, возможно, будет решен. Также он рекомендовал Марии Гоголевой обратиться за поддержкой к правительству Карелии, так как школа - важный республиканский культурный проект.