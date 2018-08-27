Школа из Карелии вошла в топ-50 лучших детских школ искусств"

Детская музыкальная школа №1 им. Синисало стала победителем общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств".

Об этом рассказали в министерстве культуры Карелии. А в общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" победителями от республики стали Ирина Четверикова (Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало) и Светлана Руденко (Шуйская музыкальная школа).

Конкурсы были организованы с целью сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления и поддержки молодых дарований, лучших детских школ искусств, преподавателей и коллективов.

История ДМШ №1 началась в 1918 году и является первой музыкальной школы Карелии.