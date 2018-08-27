Школа из Карелии вошла в топ-50 лучших детских школ искусств"

По теме
Загрузка...
Детская музыкальная школа №1 им. Синисало стала победителем общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств".
Об этом рассказали в министерстве культуры Карелии. А в общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" победителями от республики стали Ирина Четверикова (Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало) и Светлана Руденко (Шуйская музыкальная школа).
Конкурсы были организованы с целью сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления и поддержки молодых дарований, лучших детских школ искусств, преподавателей и коллективов.
История ДМШ №1 началась в 1918 году и является первой музыкальной школы Карелии.
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
22.08.2018, 16:23
20.08.2018, 09:15
22.08.2018, 07:15
21.08.2018, 11:22
23.08.2018, 07:25
Аналитика
Сегодня 14:54
Обществоведение
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
22.08.2018 10:00
21.08.2018 09:33
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
Сегодня 10:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии