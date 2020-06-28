Школа в Карелии заплатит ребенку, упавшему с крыльца и разбившему лицо

Школу в Лоухском районе обязали выплатить ученику 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2020 года на перемене между учебными занятиями группа учеников находилась на крыльце школы. Один из подростков поскользнулся на наледи и ударился лицом о край крыльца.

Школьник получил серьезные телесные повреждения.

Суд обязал школу выплатить подростку 10 тысяч рублей.

Также прокурор района внес главе районной администрации представление об устранении нарушений закона.

Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности.

Ранее девочка сломала руку на прогулке в детсаду в Карелии.