Школа в Карелии заплатит ребенку, упавшему с крыльца и разбившему лицо

Школу в Лоухском районе обязали выплатить ученику 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
В марте 2020 года на перемене между учебными занятиями группа учеников находилась на крыльце школы. Один из подростков поскользнулся на наледи и ударился лицом о край крыльца.
Школьник получил серьезные телесные повреждения.
Суд обязал школу выплатить подростку 10 тысяч рублей.
Также прокурор района внес главе районной администрации представление об устранении нарушений закона.
Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности.
Ранее девочка сломала руку на прогулке в детсаду в Карелии.
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