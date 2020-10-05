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Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря

Новости. Общество
19:40, 06 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Школьная учительница из английского города Гастингс увидела своего будущего мужа незадолго до торжественной церемонии.

25-летняя Мишель приняла участие в реалити-шоу "Женаты с первого взгляда". Британка расплакалась, когда шла к алтарю, где ее ждал 31-летний жених и ее отец, пишет Лента.ру со издание на Daily Mail.

Последние отношения Мишель завершились три года назад. "Я определенно человек, который предпочитает быть в отношениях, но не любит ходить на свидания, — объяснила она свое участие в телешоу. — Я даже не знаю, как нужно флиртовать. Обычно я чувствую себя очень неловко; я либо смущаюсь и молчу, либо меня прорывает, и я не могу умолкнуть".

Мишель отметила, что всегда мечтала встретить заботливого, доброго и веселого партнера, который также готов к честному и открытому разговору.

Приглашенные на реалити-шоу специалисты изучили анкеты потенциальных кандидатов, а также отправили участников на интервью с психологом. В результате отбора эксперты подобрали для Мишель, по их мнению, идеальную пару для брака — менеджера по продажам Оуэна.

"Я чувствую себя уверенно почти в любой ситуации, кроме свиданий. Я впадаю в ступор перед привлекательной женщиной", — признался жених. Он решил выйти на пенсию к 40 годам, поэтому последние годы посвящал себя карьере. В свободное время он работает волонтером в детском хосписе. "Друзья иногда говорят мне, что я слишком милый, но сам я не считаю себя таковым", — скромно заметил он.

Несмотря на обоюдное волнение и тревоги, жених и невеста понравились друг другу. "Мишель очень привлекательная. Меня очень к ней тянет", — говорит Оуэн. Мишель также призналась, что почувствовала приятные эмоции при встрече с женихом. Молодожены уже некоторые время живут вместе. Неизвестно, удалось ли им найти общий язык и что они планируют делать дальше.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-06 19:44:29
фукусятина. В агрекалчу .
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