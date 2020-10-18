Школьник из Петрозаводска отправится в путешествие в Арктику

Петрозаводский хоккеист победил во Всероссийском конкурсе "Ледокол знаний", где главный приз - участие в экспедиции на ледоколе в Арктику.

Радио Energy назвало победителя Всероссийского конкурса для старшеклассников и первокурсников "Ледокол знаний". Им стал 15-лений школьник из Петрозаводска Евгений. За его видео-визитку проголосовало больше всего участников опроса. В следующем году он отправится в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе.

Напомним, во время конкурса ученикам 7–10-х классов и первокурсникам профессиональных образовательных организаций отвечали на вопросы о науке, окружающем мире и современных технологиях. Конкурс проводит Госкорпорация "Росатом".