Школьник из Петрозаводска, победивший в музыкальном конкурсе, может отправиться в "Артек"

По условиям мероприятия все лауреаты конкурса могут претендовать на участие в тематической смене "Артека", сообщили в администрации Петрозаводска.

Учащийся Петрозаводской детской школы искусств имени М.А. Балакирева Сергей Тоцкий удостоен диплома "Лауреат III степени" XVI Московского международного фестиваля славянской музыки.

Это крупный культурно-просветительский проект, содействующий сохранению традиций и распространению творческого наследия выдающихся деятелей искусств славянских стран.

Победа в конкурсе позволит Сергею стать участником тематической образовательной программы "Мир славянской музыки" в международном детском центре "Артек". Творческая смена лагеря состоится после снятия установленных ограничений.

Ранее сообщалось, что для школьников из Карелии открыли бесплатный онлайн-лагерь.