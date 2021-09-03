Школьник оказался в инвалидном кресле после коронавируса

В Великобритании школьник-спортсмен ослаб от длительного коронавируса настолько, что оказался в инвалидном кресле.

Одиннадцатилетний мальчик из Гримсби заразился COVID-19 от своего отца в марте и до сих пор лечится от последствий заражения. Как и у многих детей, перенесших коронавирус, начальные симптомы болезни были легкими. Сначала у британца пропали вкус и обоняние. Постепенно школьника-спортсмена начали покидать силы. От усталости подросток не мог взять трубку телефона и «сползал» с лестницы, когда надо было передвигаться. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на The Sun.

«У него кружилась голова и после казалось, что сердце вот-вот взорвется. Мы взяли инвалидную коляску, чтобы выводить его из дома, и через шесть недель он стал инвалидом на постоянной основе», — призналась мать мальчика Виктория Пэриш. Из-за слабости Джейкоб учится в школе всего час в день. Чтобы ухаживать за больным, матери пришлось уволиться с работы из фирмы по продаже недвижимости.

Врачи подозревают, что у ребенка синдром постуральной тахикардии — сердечно-сосудистое заболевание, вызывающее головокружение и обмороки.

По словам женщины, сын был здоровым и спортивным ребенком до коронавируса: любил ездить на велосипеде, плавать и танцевать под песни Майкла Джексона.

Ранее ученые рассказали о смертельной опасности коронавируса для подростков. У некоторых молодых людей после получения вакцин Pfizer или Moderna появляются побочные эффекты в виде воспаления сердца.