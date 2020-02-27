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Школьник помог спасти провалившихся под лед жителей Карелии

Новости. Происшествия
12:54, 28 Февраля 2020
фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС
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Инцидент произошел 23 февраля в Кемском районе.

Около 15.00 семейная пара из Кеми отправилась домой по льду Белого моря. Мотособака провалилась под лед, и местные жители оказались в воде.

По словам пострадавшей, они с мужем пробыли в воде около получаса. Проезжающие мимо мужчины помогли им выбраться.

Среди неравнодушных оказался и 14-летний школьник. Лежа на льду, подросток держал за руки провалившихся.

Спасенные поблагодарили всех, кто помог, а особенно ребенка – за храбрость.

В данный момент с жителями Кеми все хорошо – они не заболели.

Ранее рыбак провалился под лед в одном из районов Карелии.

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