Школьник помог спасти провалившихся под лед жителей Карелии

Инцидент произошел 23 февраля в Кемском районе.

Около 15.00 семейная пара из Кеми отправилась домой по льду Белого моря. Мотособака провалилась под лед, и местные жители оказались в воде.

По словам пострадавшей, они с мужем пробыли в воде около получаса. Проезжающие мимо мужчины помогли им выбраться.



Среди неравнодушных оказался и 14-летний школьник. Лежа на льду, подросток держал за руки провалившихся.

Спасенные поблагодарили всех, кто помог, а особенно ребенка – за храбрость.

В данный момент с жителями Кеми все хорошо – они не заболели.

Ранее рыбак провалился под лед в одном из районов Карелии.