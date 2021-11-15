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Школьникам и студентам в Карелии предлагают нарисовать «Безопасное Крещение»

Новости. Общество
12:24, 27 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Госкомитет Карелии проводит конкурс детско-юношеского рисунка «Безопасный Новый год».

Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения приглашает всех желающих в возрасте от 7 до 18 лет принять участие в конкурсе рисунка «Безопасный Новый год». Участники должны показать через творческую работу, как по правилам безопасности отмечать зимние праздники.

«Зимние праздники — веселое и захватывающее время. Однако и оно имеет свои правила, чтобы вдруг мероприятия не огорчила беда. Даже дом надо украсить правильно, чтобы елка не загорелась, или нырять в прорубь на Крещение только после определённой подготовки», — говорится в сообщении Госкомитета.

Работы принимаются с 27 декабря по 16 января включительно в трех номинациях:

— Безопасный Новый Год

— Безопасное Рождество

— Безопасное Крещение

На конкурс можно присылать работы, выполненные в любом стиле и любыми инструментами. Участниками могут стать: учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, художественных школ и студий, техникумов, профессиональных училищ Карелии в возрасте до 18 лет включительно.

Работы принимаются только в электронном виде: в отсканированном формате или в виде фотографии хорошего качества. Направлять их необходимо на почту goskomitet_rk@mail.ru.

Подробнее о конкурсе можно узнать в паблике Госкомитета.

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