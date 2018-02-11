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Новости. Общество
11:38, 11 Февраля 2018

Школьникам расскажут, как жить и работать в Карелии

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В школах республики пройдет второй республиканский профориентационный урок "Живи, учись и работай в Карелии!"

"Ребятам расскажут о многообразии мира профессий, востребованных в Карелии, возможности получения профессионального образования, помогут определиться в выборе будущей профессии. Работодателям будет предложено рассказать о возможностях трудоустройства в регионе. Площадкой для проведения профориентационного урока станет Интернет-портал "Моя карьера", разработанный по заказу управления труда и занятости и ПетрГУ в 2015 году", - говорится в сообщении правительства Карелии.

Отмечается, что портал "Моя карьера" за 2017 год собрао свыше 100 тысяч просмотров.

По прогнозу управления труда и занятости РК, дополнительная потребность в рабочих и специалистах в 2018 году составит 5075 человек. Наиболее востребованными будут работники здравоохранения, образования и педагогики, торговли, экономики и бухучета, лесного хозяйства. Специалисты с высшим образованием будут нужны в образовании и медицине.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-11 12:27:53
Хватит уже церемониться с выпускниками пед и мед образовательных учреждений. Распределять на работу строго по направлениям сроком не менее трех лет. В случае отказа или побега с места работы считать ихние дипломы недействительными, а их самих заносить в базу данных нежелательных лиц.
Саныч
2018-02-11 13:57:41
однозначно, ты где этого дерьма наелся? Причем никто же не заставлял.
циник
2018-02-11 13:37:27
однозначно, Согласен. Только тех, кто на бюджете учился. В случае отказа или побега - вся сумма, затраченная на обучение, при помощи приставов изымается. Так победим!
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