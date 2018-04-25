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Новости. Общество
12:35, 25 Апреля 2018

Школьники из Петрозаводска и США проведут социальную акцию в рамках летнего языкового лагеря 

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Смена языкового лагеря "Мир наизнаку - Make a change": практика разговорного английского и основы фандрайзинга.

Центр "Инициатива" приглашает школьников 14-17 лет провести свою благотворительную акцию в летнем лагере "Мир наизнанку". Девиз смены - доброе дело для каждого - привлек к участию не только активистов Карелии, но и школьников из Академии Филлипса, волонтеров из Великобритании, Франции, Италии и Индии.

- В современном мире бизнес и благотворительность тесно взаимосвязаны. Чтобы действительно помочь кому-то, нужно хорошо знать основы фандрайзинга, уметь планировать и доводить начатое до конца. За десятилетнюю историю проведения лагеря эта смена обещает быть одной из самых интересных: к нам едут волонтеры из разных уголков мира, и мы надеемся, их опыт вдохновит петрозаводских ребят на новые достижения, - рассказывает об идее проекта директор Центра Наталья Пянтина.

Чему научится участник? Грамотно составлять проект, искать партнеров, выходить на международные площадки. Каждый день помимо занятий английского языка школьников ждут встречи и мастер-классы с авторами известных городских проектов, тренинги по самопрезентации, тайм-менеджменту и финансовой грамотности. В завершении лагеря участники получат книжки волонтеров и подведут итоги, чья команда собрала на акции больше средств. 

С одной стороны, лагерь дает возможность постоянно практиковать разговорный английский, а с другой – стать еще ближе к международным программам. Елена из Австралии расскажет о проекте Global Citizenship и стипендиальных конкурсах для молодых людей, Джулия из Италии познакомит с европейской волонтерской организацией EVS. С опытом проведения социальной акции и хорошим уровнем владения английским подростку не составит труда подготовить мотивационное письмо и стать волонтером международного уровня. 

С подробным расписанием летних смен Международного языкового лагеря можно ознакомиться на сайте Центра Инициатива, у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

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Комментарии

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кир
2018-04-25 14:15:35
Уедут они, выучив язык.
Zim
2018-04-25 14:46:29
кир, почему ундут?
Zim
2018-04-25 14:45:58
кир,
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