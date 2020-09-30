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Школьников и студентов в Карелии продолжают отправлять на "дистант" из-за COVID-19

Новости. Общество
10:26, 01 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
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Еще три класса в школах и одна группа в техникуме переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Так, за сутки из-за коронавируса отправлены домой один класс в школе поселка Мелиоративный, один класс в школе поселка Шуя, один класс в петрозаводской школе №48 и одна группа в Петрозаводском кооперативном техникуме.

Накануне пять классов и одна группа колледжа были переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы,  1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

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