Школьников и студентов в Карелии продолжают отправлять на "дистант" из-за COVID-19

Еще три класса в школах и одна группа в техникуме переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Так, за сутки из-за коронавируса отправлены домой один класс в школе поселка Мелиоративный, один класс в школе поселка Шуя, один класс в петрозаводской школе №48 и одна группа в Петрозаводском кооперативном техникуме.

Накануне пять классов и одна группа колледжа были переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).