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Школьников Карелии призвали на борьбу с коррупцией

Новости. Общество
17:20, 18 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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В республике стартовал конкурс школьных рисунков «Мы говорим «Нет!» коррупции».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 18 октября в Карелии стартовал ежегодный конкурс детских рисунков на тему «Мы говорим „Нет!“ коррупции». В проекте участвуют школьники от 7 до 16 лет.

На конкурс принимаются творческие работы (по одной от каждого) в формате рисунка А4, выполненные непосредственно авторами. Техника рисования может быть любой. Работы необходимо направить в виде отсканированного изображения или фотографии на адрес электронной почты: polenichkovb@gov.karelia.ru.

Конкурс продлится до 26 ноября. Имена победителей будут объявлены 9 декабря. Подробнее с условиями его проведения можно ознакомиться на официальном интернет-портале Республики Карелия в разделе «Противодействие коррупции».

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-18 19:42:24
Фрау слабунова выдала фломастеры и бумагу ?
Саныч
2021-10-18 19:24:49
Нет предела дарвинизму.
Срок
2021-10-18 19:17:45
Один боролся серьёзно с коррупцией, на сайтах правду выкладывал, десятки разоблаченных! А посадили его самого !
Другой откровенно высказывал мнение об Самом! Расстреляли рядом с Кремлём!
Ещё с десяток, сделали ин.агентами и экстремистами!?! Вы ещё хотите бороться с коррупцией!?
Leopol'd
2021-10-18 18:55:46
Предлагаю назвать конкурс имени Павлика Морозова! Патриотично! Скрепы опять же!
Изя
2021-10-18 17:43:57
Больше то уже некому бороться с коррупцией , все скорумпировались ))) :)
Кир
2021-10-18 18:35:11
Изя, согласен. :)
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