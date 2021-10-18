Школьников Карелии призвали на борьбу с коррупцией

В республике стартовал конкурс школьных рисунков «Мы говорим «Нет!» коррупции».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 18 октября в Карелии стартовал ежегодный конкурс детских рисунков на тему «Мы говорим „Нет!“ коррупции». В проекте участвуют школьники от 7 до 16 лет.

На конкурс принимаются творческие работы (по одной от каждого) в формате рисунка А4, выполненные непосредственно авторами. Техника рисования может быть любой. Работы необходимо направить в виде отсканированного изображения или фотографии на адрес электронной почты: polenichkovb@gov.karelia.ru.

Конкурс продлится до 26 ноября. Имена победителей будут объявлены 9 декабря. Подробнее с условиями его проведения можно ознакомиться на официальном интернет-портале Республики Карелия в разделе «Противодействие коррупции».