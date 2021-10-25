Школьников не планируют переводить на удаленку после каникул

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что перевод школьников на удаленку после каникул не планируется.

Перевод школьников на дистанционное обучение после каникул не планируется, сообщил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки. Об этом информирует РИА Новости.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — сказал Кравцов.

Он отметил, что из-за того, что срок каникул для школьников не увеличивается, Минпросвещения не видит необходимости в изменении учебных планов.