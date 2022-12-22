Реклама

Истории успеха. Надвоицкий завод ТДМ
Новое
Сегодня 14:00
Популярная туристическая страна ужесточила правила въезда для россиян
Сегодня 00:10
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
Сегодня 09:00
«Нашли следы лыж»: поиск пропавшей 16 декабря жительницы Приладожья Карелии прервали из-за непогоды
22.12.2022 14:53

Школьников Петрозаводска отправили на каникулы досрочно из-за гриппа

Новости. Общество
13:21, 23 Декабря 2022
фото: © baikal24.ru

Новости партнеров

В Карелии ситуация по гриппу остается экстремальной, школы уходят на каникулы с понедельника, сообщил глава Минздрава республики.

С 26 декабря все школьники с 1 по 11 класс в Петрозаводске уйдут на каникулы. По мнению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, это решение руководителей школ правильное, поскольку ситуация по гриппу остается экстремальной.


© Минздрав Карелии

«Это поможет разорвать цепочку заражений, — пишет министр на своей странице в соцсети. — Известно, что большая часть людей может заболеть нетяжёлой формой гриппа, ковида и других ОРВИ и способна выздороветь без медицинской помощи».

Михаил Охлопков напомнил, что нужно делать, если вы заболели:

  1. Соблюдать постельный или полупостельный режим, часто мыть руки, прикрывать салфеткой рот и нос при кашле и чихании, регулярно проветривать помещение.
  2. Много пить: тёплую кипячёную воду, несладкие морсы, несладкий чай с лимоном.
  3. Не прикасаться руками к глазам, рту и носу.
  4. Избегать тесных контактов с больными людьми.
  5. Очищать твёрдые поверхности дезсредствами.

Вызывать врача глава Минздрава советует тогда, когда вы сильно заболели.

«До прихода специалиста можно применять сосудосуживающие средства в виде капель, чтобы облегчить носовое дыхание; жаропонижающие и обезболивающие препараты при температуре выше 38,5 градусов и болевых синдромах с учётом индивидуальной переносимости конкретных препаратов. Обязательно выполняйте все рекомендации врача. Заболевшие взрослые могут быть заразными до 7 дней после развития заболевания, а дети, особенно младшего возраста, намного дольше», — пишет министр.

Михаил Охлопков призывает всех носить маски в общественных местах, оставаться дома при недомогании и вакцинироваться.

«Не доводите ситуацию до крайности, дайте здравоохранению работать в стабильном режиме!», — отметил глава Минздрава Карелии.

Ранее сообщалось, более 12 тысяч жителей Карелии заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
20.12.2022, 20:30
Финляндия запретила вывоз в Россию «средств для борьбы с беспорядками»
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
Председатель ЦИК Карелии, Заслуженный юрист Республики Карелия, Председатель Карельского отделения Ассоциации юристов России Алексей Бахилин рассказал об итогах кампаний 2022 года, изменении законодательства и отказе от слова «Центральная».
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
«ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам
19.12.2022 12:15
Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах
16.12.2022 09:46
Иконы «не горят»: найдены реликвии погибшей Успенской церкви
15.12.2022 09:40
Успеть до Нового года: кому доверить доставку новогодних подарков?
14.12.2022 10:42
«Здесь будут рождаться чемпионы»
14.12.2022 07:52
Вся аналитика

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.