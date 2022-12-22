Школьников Петрозаводска отправили на каникулы досрочно из-за гриппа

В Карелии ситуация по гриппу остается экстремальной, школы уходят на каникулы с понедельника, сообщил глава Минздрава республики.

С 26 декабря все школьники с 1 по 11 класс в Петрозаводске уйдут на каникулы. По мнению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, это решение руководителей школ правильное, поскольку ситуация по гриппу остается экстремальной.



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«Это поможет разорвать цепочку заражений, — пишет министр на своей странице в соцсети. — Известно, что большая часть людей может заболеть нетяжёлой формой гриппа, ковида и других ОРВИ и способна выздороветь без медицинской помощи».

Михаил Охлопков напомнил, что нужно делать, если вы заболели:

Соблюдать постельный или полупостельный режим, часто мыть руки, прикрывать салфеткой рот и нос при кашле и чихании, регулярно проветривать помещение. Много пить: тёплую кипячёную воду, несладкие морсы, несладкий чай с лимоном. Не прикасаться руками к глазам, рту и носу. Избегать тесных контактов с больными людьми. Очищать твёрдые поверхности дезсредствами.

Вызывать врача глава Минздрава советует тогда, когда вы сильно заболели.

«До прихода специалиста можно применять сосудосуживающие средства в виде капель, чтобы облегчить носовое дыхание; жаропонижающие и обезболивающие препараты при температуре выше 38,5 градусов и болевых синдромах с учётом индивидуальной переносимости конкретных препаратов. Обязательно выполняйте все рекомендации врача. Заболевшие взрослые могут быть заразными до 7 дней после развития заболевания, а дети, особенно младшего возраста, намного дольше», — пишет министр.

Михаил Охлопков призывает всех носить маски в общественных местах, оставаться дома при недомогании и вакцинироваться.

«Не доводите ситуацию до крайности, дайте здравоохранению работать в стабильном режиме!», — отметил глава Минздрава Карелии.

Ранее сообщалось, более 12 тысяч жителей Карелии заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю.