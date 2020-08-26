Школьников Петрозаводска приглашают на велогонку

Молодёжный клуб на Перевалке 31 августа проводит развлекательную программу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Началась регистрация участников велогонки, которая состоится в Петрозаводске в последний день лета. В программе мероприятия - велоэстафеты, викторина по правилам дорожного движения, игры и конкурсы.

Мероприятие начнётся 31 августа в 14.00 на площадке у Молодёжного клуб на Перевалке. В заездах могут принять участие ребята старше 12 лет на своих велосипедах. Победителей ждут призы.

Регистрация – по ссылке.