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Школьников приглашают на фестиваль науки в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 20 Февраля 2020
фото: © паблик "Кванториум"/vk.com/roskvantorium
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ДЮЦ Петрозаводска ждёт команды школьников 5-11 классов 22 февраля в детском технопарке "Кванториум Сампо", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ребят ждут танковые бои, научные эксперименты, мастер-класс по управлению квадрокоптером, соревнования, экскурсии в Интерактивный музей науки, мозговая лаборатория, научные лекции, танцевальный баттл и многое другое.

Формат фестиваля Science Party 2020 предполагает свободное посещение всех событий. Можно посетить одно соревнование или один мастер-класс. А можно погрузиться в мир науки и экспериментов на целый день.

Подробности смотрите в группе программы "Мы и общество".

Программа фестиваля доступна здесь.

Ранее сообщалось, что более 70 школьников из Карелии отправятся в "Артек".

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