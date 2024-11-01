Школьница из Петрозаводска стала лауреатом международного конкурса по вокалу

Девочка занимается у педагога по вокалу Мирона Скрябина.

Ученица 6 «А» класса из школы № 27 стала лауреатом I степени XXII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Сокровища Карелии. Информацию об этом сообщили в паблике МОУ «Средняя школа № 27» г. Петрозаводск.

Виктория Ступак получила на конкурсе спецприз «За высокий уровень исполнительского мастерства». Школьница занимается у педагога по вокалу Мирона Скрябина.