Школьница из Петрозаводска стала лауреатом международного конкурса по вокалу

Девочка занимается у педагога по вокалу Мирона Скрябина.
Ученица 6 «А» класса из школы № 27 стала лауреатом I степени XXII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Сокровища Карелии. Информацию об этом сообщили в паблике МОУ «Средняя школа № 27» г. Петрозаводск.
Виктория Ступак получила на конкурсе спецприз «За высокий уровень исполнительского мастерства». Школьница занимается у педагога по вокалу Мирона Скрябина.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание