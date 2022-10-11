Школьница в Карелии лишилась сбережений при «покупке» верхней одежды у мошенников

Ученица из Сегежи попала на сайт, где требовалось ввести данные банковской карты; жительница Карелии подвоха не заметила, сообщили в МВД региона.

Школьница из Сегежи искала в интернете объявления о продаже куртки. На одной из электронных площадок она нашла нужный вариант и воспользовалась ссылкой в смс от продавца. На сайте, куда её пригласили, требовались данные банковской карты. После их ввода со счета списали 5,9 тысячи рублей.



Кроме того, 18-летний житель карельской столицы в социальной сети нашел одежду по выгодной цене. Как только он перевел в счет оплаты шесть тысяч рублей, продавец его заблокировала. Деньги никто не вернул.



Житель Сортавалы также стал жертвой мошенников. Решив, что удобно докупает оперативную память для ПК, он перевел автору объявления четыре тысячи рублей, но тот исчез.



По всем фактам полицейские проводят ведомственные проверки, по результатам которых решат, стоить возбуждать уголовные дела, или нет.