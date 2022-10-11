890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33

Школьница в Карелии лишилась сбережений при «покупке» верхней одежды у мошенников

Новости. Криминал
07:00, 01 Ноября 2022
фото: © Ground Picture / shutterstock

Новости партнеров

Ученица из Сегежи попала на сайт, где требовалось ввести данные банковской карты; жительница Карелии подвоха не заметила, сообщили в МВД региона.

Школьница из Сегежи искала в интернете объявления о продаже куртки. На одной из электронных площадок она нашла нужный вариант и воспользовалась ссылкой в смс от продавца. На сайте, куда её  пригласили, требовались данные банковской карты. После их ввода со счета списали 5,9 тысячи рублей.

Кроме того, 18-летний житель карельской столицы в социальной сети нашел одежду по выгодной цене. Как только он перевел в счет оплаты шесть тысяч рублей, продавец его заблокировала.  Деньги никто не вернул.

Житель Сортавалы также стал жертвой мошенников. Решив, что удобно докупает оперативную память для ПК, он перевел автору объявления четыре тысячи рублей, но тот исчез.

По всем фактам полицейские проводят ведомственные проверки, по результатам которых решат, стоить возбуждать уголовные дела, или нет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2022, 00:10
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
29.10.2022, 11:08
«Задолбало уже»: жительница Петрозаводска возмущена ситуацией с городским транспортом
28.10.2022, 16:41
Соцсети: В Петрозаводске девушка рассказала, как ее преследовал странный мужчина из троллейбуса
31.10.2022, 06:40
Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар
25.10.2022, 13:28
Появились фотографии солнечного затмения в Карелии (ФОТО)

Аналитика

31.10.2022 08:30
Тема недели
Деньги не пахнут?
Экс-глава карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Заходи по-дружески
26.10.2022 08:52
Миллиард на борьбу с мусором
25.10.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

31.10.2022 13:33
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Покой нам только снится
Руководитель частного пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала, как она успевает быть мамой троих детей, бизнес-леди, хозяйкой дома с приусадебным участком и просто красавицей.
Удар по желудку
24.10.2022 13:22
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.