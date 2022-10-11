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Школьницы из Карелии получат по миллиону рублей за победу в конкурсе «Большая перемена»

Новости. Общество
14:13, 29 Октября 2022
фото: Роман Голубев/ВК

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Карельские школьницы победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Среди одинадцатиклассников на конкурсе лучшими стали петрозаводчанки Александра Кудельская из гимназии N30, Нелли Филатова из школа N3, Инна Карачёва из школы N43. Девчонки получат по 1 миллиону рублей на образование или запуск стартапа. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Среди учеников 9-10 классов победили и выиграли по 200 тысяч рублей: Мария Мюгянен из чалнинской школы и Милена Тимофеева из Ломоносовской гимназии.

Всего за победу в конкурсе боролись более 1500 ребят со всей страны.

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