Школу в Карелии оштрафовали за дефекты внутренней отделки и следы течи на потолке и стенах

Руководство школы не выполнило предписание санитарно-эпидемиологический надзора.

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что мировой судья привлек к административной ответственности среднюю общеобразовательную школу в Сегеже, назначив ей штраф.

Как было установлено, ранее руководство школы не выполнило предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Так, выяснилось, что в школе присутствовали дефекты внутренней отделки перед перед спортивным залом, а также были следы течи с крыши на потолке и стенах, в том числе в актовом зале и столовой.

Суд пришел к выводу о доказанности вины школы № 6 в Сегеже и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.