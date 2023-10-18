Школу в Петрозаводске, где прошла масштабная эвакуация, проверили кинологи

Правоохранители проверили школу № 55 Петрозаводска после сообщения о минировании.
Кинологическая служба проверила петрозаводскую школу № 55 на предмет нахождения взрывного устройства.
«Уважаемые родители! В связи с поступлением информации на школьную страницу ВК о минировании школы, проведена эвакуация. Школу проверили кинологи. Опасности нет. Школа работает в плановом режиме», — успокоила всех в официальном паблике школы ее директор Римма Ермоленко.
Напомним, сегодня, 20 октября, утром учащихся, педагогов и персонал школы № 55 эвакуировали после сообщения о минировании здания.
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