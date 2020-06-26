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Школы и детсады предложили штрафовать за отказ принимать ребенка без прививки

Новости. Общество
20:40, 26 Июня 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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В Госдуме предложили на 30-100 тысяч рублей штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей.

Депутаты Госдумы направили министру юстиции предложения для включения в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишут "Известия".

Парламентарии Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников считают, что в КоАП должна появиться статья, предусматривающая административное наказание для должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей.

Речь идет о правах на выбор формы получения образования, ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

В пояснительной записке к письму отмечается, что сейчас невозможно привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение этих и других прав родителей. Возможны только дисциплинарные меры, что не обеспечивает предупредительный характер наказания.

Депутаты же предлагают штрафовать нарушителей: должностных лиц – на 10-30 тысяч рублей, юридических – на 50-100 тысяч рублей.

По словам Николая Земцова, норма о медицинских обследованиях в том числе подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений.

"По закону профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей. Родители имеют полное право от них отказаться, – пояснил парламентарий. 

Предполагается, что новый КоАП, который сейчас разрабатывается в Минюсте, вступит в силу в 2021 году.

В Национальном родительском комитете отмечают систематическое поступление жалоб на отказ принять ребенка в детский сад или школу из-за отсутствия прививок.

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