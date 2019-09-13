Школы Карелии перешли на "Цифру"

Государственные общеобразовательные школы-интернаты республики подключились к цифровому ТВ, сообщили в Минобразе Карелии.

Карелия полностью перейдёт на цифровое телевидение 14 октября 2019 года, а вещание в аналоговом формате прекратится по всей стране. Для создания инфраструктуры бесплатного цифрового эфирного телевидения в разных частях нашей республики построены 47 объектов связи, которые способны обеспечить охват высококачественным цифровым сигналом более 98% населения.



Государственные общеобразовательные школы-интернаты Карелии также подключились к цифровому ТВ. Например, в Специализированной школе искусств и Школе-интернате № 18 установлены телевизоры с цифровыми приставками, на которых в свободное время дети могут смотреть образовательные и развлекательные телепередачи.



Современные школьники легко владеют компьютерными технологиями, на высоком уровне разбираются в вопросах подключения и установки компьютерных систем, цифровых приемников, что поможет ребятам настроить цифровые приставки своим родителям, бабушкам и дедушкам.



Подробную информацию о переходе на цифровое телевещание можно получить по бесплатному телефону круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-220-2002 и по бесплатному телефону республиканской горячей линии 8-800-200-3360 по будням с 8.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 14.00.