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Школы Карелии получат 30 млн рублей на покупку обеззараживателей воздуха

Новости. Общество
15:45, 26 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Mariia Boiko
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Власти Карелии выделили дополнительно 30 млн рублей для районных школ на оборудование классов рециркуляторами воздуха.

Об этом в среду в ходе своего доклада на ежегодном августовском педагогическом форуме, прошедшем онлайн, сообщил министр образования республики Роман Голубев, пишет ТАСС.

"Мы понимаем, что сложным вопросом остаются обеззараживатели воздуха, они не дешевые, а в условиях массового спроса их цена все дальше ползет вверх, поэтому принято решение о выделении 30 млн рублей из средств республиканского бюджета для поддержки районов республики, прежде всего для закупки наиболее дорогостоящего оборудования", – сказал он.

Дополнительные средства из регионального бюджета поступят на места уже на этой неделе после подписания соглашения с районами, добавил Голубев.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в условия пандемии с начала учебного года обеззараживателями должны быть оборудованы все школы. Кроме того, всем участникам образовательного процесса перед началом занятий будут измерять температуру бесконтактными термометрами, которые большинство учреждений республики уже приобрели. По словам республиканского министра образования, в некоторых школах сделать это, а также обеспечить школы дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты, на первом этапе удалось за счет экономии на коммунальных платежах в период дистанционного обучения из-за пандемии.

"В шести районах мы уже побывали с главой [Карелии] во время командировок на прошлой неделе и видим высокую степень готовности, четкое понимание у руководителей образовательных организаций по разведению потоков, по закреплению классов [за учениками]", – отметил Голубев.

Ранее власти Карелии рекомендовали руководству школ скорректировать расписание занятий за счет гибкого графика звонков и смещения начала учебного дня для распределения потоков детей.

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