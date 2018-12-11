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Новости. Общество
15:18, 11 Декабря 2018
фото: Правительство Карелии

Шмаеник рассказала, что власти Карелии мешают многодетным семьям строить дома

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Молодые семьи, получившие земельные участки под ИЖС, не могут пользоваться полагающейся по закону землей из-за проволочек властей.

Депутат Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник на заседании парламентского комитета по экономической политике рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются ммногодетные семьи, получившие земельные участки.

Как подчеркнула депутат, представители многодетных семей вынуждены судиться, решая земельные вопросы.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2018-12-11 16:12:16
А вы себя разве не считаете властью?
однозначно
2018-12-11 15:51:40
А чем многодетные лучше малодетных ? Пусть покупают себе земельный участок на общих основаниях, строят дом, а уже только после этого размножаются хоть в геометрической прогрессии. Есть такое понятие - планирование семью, способы контрасепции и прочие полезные штуковины. А то наплодят нищебродов и ноют потом, что им все должны. Лично я не собираюсь отдавать свои деньги на налоги в пользу чужих личинок.
Fit G
2018-12-11 16:37:18
однозначно, а вас жертву "жертву аборта" ни кто не спрашивал, видимо в свое время ваши родители получившуюся личинку пожалели и решили не топить.
Гарик
2018-12-11 15:34:58
Что то веры этому депутату нет , не знаю почему ((((((((((((((
А тут , Брунсик , я с тобой соглашусь )))))))))))))))))))))
Инженер Брунс
2018-12-11 15:26:39
получается, что она сама и мешает. Ведь она стампует законы в ЗС с сотоварищами. Сами бомбят законы как на ксероксе, а толку нет, народ водят как ослов, а теперь типа за народ. Ты уже определись сама... А то выборы на носу, мы все помним, Пенсионную реформу вам еще припомним
goo
2018-12-11 15:30:29
Инженер Брунс, вас взломали?
User
2018-12-11 15:46:07
goo, это когнитивный диссонанс из-за повышения пенсионного возраста.
тетка
2018-12-11 16:26:50
Заболел
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