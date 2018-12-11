15:18, 11 Декабря 2018
Шмаеник рассказала, что власти Карелии мешают многодетным семьям строить дома
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Молодые семьи, получившие земельные участки под ИЖС, не могут пользоваться полагающейся по закону землей из-за проволочек властей.
Депутат Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник на заседании парламентского комитета по экономической политике рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются ммногодетные семьи, получившие земельные участки.
Как подчеркнула депутат, представители многодетных семей вынуждены судиться, решая земельные вопросы.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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