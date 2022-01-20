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Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру

Новости. Общество
07:15, 21 Января 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Автор обращения считает, что организаторов выставки «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов» в Национальном музее республики необходимо привлечь к ответственности за «оскорбление памяти защитников Отечества от сепаратистов, бандитов и террористов».

Как стало известно "Столице на Онего", побывавший на выставке в Национальном музее Карелии житель другого региона обратился в прокуратуру республики в связи с ее содержанием. В своей жалобе гость потребовал привлечь к ответственности организаторов выставки «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов», включая руководство министерства культуры Карелии и директора Национального музея М.Л. Гольденберга.

По мнению автора обращения, выставка так или иначе выражает сочувствие к участникам Карельского восстания, которые "имели целью отделить территорию восстания от РСФСР (Российской Федерации)".

"Со стороны восставших имели место проявления бандитизма и терроризма в адрес Советской власти, её представителей, военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии, органов правопорядка и специальных служб РСФСР, а также мирного населения, проживавшего в районах восстания. Кроме того, на выставке приведены фрагменты графического романа < ... >, в которых в оскорбительной форме представлены руководители РСФСР/СССР, в частности В.И. Ленин", - говорится в обращении в прокуратуру Карелии.

Как считает гость Петрозаводска, "организаторами выставки действия карельских бандитов, сепаратистов и террористов представлены как справедливая борьба, а действия представителей Советской власти по подавлению мятежа выглядят необоснованными репрессиями и несоразмерным применением насилия. При этом преступные и противоправные действия участников восстания в отношении тех, кто их не поддерживал и боролся с ними, практически не показаны на выставке.

Тем самым, указанные события 1921-1922 гг. в Карелии показаны тенденциозно, однобоко и предвзято. Возникает мнение, что выставка призвана вызвать у её посетителей, включая несовершеннолетних, сочувственное отношение к бандитам, террористам и сепаратистам. В этом может быть усмотрен состав, подлежащих ответственности административного и уголовно правового характера".

По мнению автора обращения, "организаторы выставки в государственном учреждении культуры, которое финансируется из бюджета Республики Карелия за счёт средств налогоплательщиков, проигнорировали нормы статьи 67.1 Конституции РФ".

"Исходя из буквы и духа указанных положений Конституции РФ, прославление участников Карельского восстания несёт угрозу государственному единству и территориальной целостности РФ (с учётом этнической близости карелов и финнов, сходства языков и т.д.), оскорбляет память защитников Отечества от сепаратистов, бандитов и террористов в ходе Карельского восстания, умаляет подвиг народа при защите государства от внутренних врагов".

В своей жалобе турист попросил провести соответствующую проверку, выявить указанные факты и привлечь к ответственности организаторов выставки, включая руководство министерства культуры Карелии и директора Национального музея М.Л. Гольденберга. В случае незаконного бездействия органов прокуратуры Республики Карелия выразил готовность обжаловать ответ вплоть до Генерального прокурора Российской Федерации.

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