Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 09 Апреля 2019

ВИДЕО: Девочка упала с 26-го этажа, отряхнулась и пошла дальше

Загрузка...

Ужасающее падение маленькой девочки с 26-го этажа попало на камеру видеонаблюдения в Китае.

К счастью, она чудом выжила — конец этого видео заставит вас не верить своим глазам, пишет life.

Родители оставили спящую шестилетнюю дочь одну в квартире на 26-м этаже высотного дома. Проснувшись, малышка пошла их искать и нечаянно выпала из окна. Её стремительное падение попало на камеру, сообщает The Sun.

Но самые удивительные кадры сняты внутри гаража — его крыша, должно быть, замедлила падение девочки, благодаря чему она смогла выжить. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения внутри гаража, видно, как малышка пробивает крышу, потом некоторое время лежит на полу, встаёт и бодрым шагом идёт дальше искать родителей.

Малышку тут же доставили в больницу в китайском городе Чунцине. После врачебного осмотра выяснилось, что единственная травма, которую она получила, — это перелом руки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-09 20:12:50
Это правильная девочка. Такая подойдет к депутату и в глаза пристально посмотрит. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
08.04.2019, 09:18
Житель Петрозаводска 10 лет насиловал четырех маленьких детей, заявляет следственный комитет

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 11
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»