ВИДЕО: Девочка упала с 26-го этажа, отряхнулась и пошла дальше

Ужасающее падение маленькой девочки с 26-го этажа попало на камеру видеонаблюдения в Китае.

К счастью, она чудом выжила — конец этого видео заставит вас не верить своим глазам, пишет life.

Родители оставили спящую шестилетнюю дочь одну в квартире на 26-м этаже высотного дома. Проснувшись, малышка пошла их искать и нечаянно выпала из окна. Её стремительное падение попало на камеру, сообщает The Sun.

Но самые удивительные кадры сняты внутри гаража — его крыша, должно быть, замедлила падение девочки, благодаря чему она смогла выжить. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения внутри гаража, видно, как малышка пробивает крышу, потом некоторое время лежит на полу, встаёт и бодрым шагом идёт дальше искать родителей.

Малышку тут же доставили в больницу в китайском городе Чунцине. После врачебного осмотра выяснилось, что единственная травма, которую она получила, — это перелом руки.