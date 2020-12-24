Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"ВАД" поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством 1
Сегодня 10:30
Внук увидел на фото силуэт в окне дома и "узнал" в нем покойного дедушку
24.12.2020 23:30
Минпросвещения отменил школьникам экзамены по выбору из-за COVID-19
Сегодня 15:40
Парфенчиков потребовал от прибывающих в командировки в Карелию отрицательный тест на COVID-19 7
Сегодня 13:40
"Эпидемией COVID-19 сегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис" 11
Сегодня 12:15
Курить с 1 января будет запрещено почти везде: список 5
Сегодня 16:01
"Озерный снегопад" придет в Петрозаводск 25 декабря 2
24.12.2020 22:30

Шоссе на въезде в Петрозаводск подсветят и отремонтируют

Новости. Общество
18:00, 25 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

До конца года на Пряжинском шоссе установят 70 новых опор освещения.

Вопросы комплексного подхода к ремонтным работам на городских объектах обсуждались на совещании главы карельской столицы Ирины Мирошник с представителями комитета ЖКХ, сообщили в мэрии.

По словам председателя комитета ЖКХ Андрей Бекелев, в настоящее время идет первый этап обновления Пряжинского шоссе. МУППЭС оборудует на объекте дополнительное освещение. На протяженной магистрали устанавливают более 70 новых опор. На оцинкованных металлических конструкциях монтируются светодиодные фонари. Первый участок – от Транспортной улицы до Пряжинского проезда уже введен в эксплуатацию. Оборудование наружного освещения в полном объеме завершат до конца года. Работы ведутся в рамках мероприятий 100-летия республики.

В 2021 году Пряжинское шоссе на участке между Шуйским и Суоярвским ждет ремонт. Работы будут выполнены по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что на ремонт 29 дорог и 7 тротуаров в Петрозаводске готовы потратить около 1 млрд рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-12-25 19:22:30
Год назад так же про Шуйское шоссе писали. Теперь столбы стоят, но света нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
Синоптики обещают снежную зиму: утепляемся в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Как правильно подобрать теплую одежду, которая будет соответствовать всем трендам моды и не подведет даже в самый сильный мороз? Попробуем разобраться во всем разнообразии ассортимента модных брендов вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"!
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»