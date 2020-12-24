Шоссе на въезде в Петрозаводск подсветят и отремонтируют

До конца года на Пряжинском шоссе установят 70 новых опор освещения.

Вопросы комплексного подхода к ремонтным работам на городских объектах обсуждались на совещании главы карельской столицы Ирины Мирошник с представителями комитета ЖКХ, сообщили в мэрии.

По словам председателя комитета ЖКХ Андрей Бекелев, в настоящее время идет первый этап обновления Пряжинского шоссе. МУППЭС оборудует на объекте дополнительное освещение. На протяженной магистрали устанавливают более 70 новых опор. На оцинкованных металлических конструкциях монтируются светодиодные фонари. Первый участок – от Транспортной улицы до Пряжинского проезда уже введен в эксплуатацию. Оборудование наружного освещения в полном объеме завершат до конца года. Работы ведутся в рамках мероприятий 100-летия республики.

В 2021 году Пряжинское шоссе на участке между Шуйским и Суоярвским ждет ремонт. Работы будут выполнены по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что на ремонт 29 дорог и 7 тротуаров в Петрозаводске готовы потратить около 1 млрд рублей.