На ремонт 29 дорог и 7 тротуаров в Петрозаводске готовы потратить около 1 млрд рублей

Власти столицы Карелии опубликовали перечень дорог, которые планируют отремонтировать в ближайшие два года.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске в 2021-2021 годах отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. Конкурс на проведение работ уже объявлен, сообщили в мэрии.

В следующем году ремонт ждет улицу Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до ул. Радищева), улицу Правды (от ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), Пограничная улицу (от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного), Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до ул. Достоевского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), улицу Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной), улицу Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова).

В список на 2022 год вошли: Березовая аллея с тротуарами (от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского), улица Попова с тротуарами (от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской), Краснофлотская улица с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева), улица Онежской Флотилии (от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улица Ригачина (от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии), Ленинградская улица с тротуарами (от пр. Первомайского до наб. Варкауса), Транспортная улица (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровая улица (от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), Балтийская улица с тротуарами (от пр. Комсомольского до ул. Лыжной), улица Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского), улица Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского до ул. Соломенской), Сулажгорская улица (от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорская улица (от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской), Олонецкая улица (от ул. Прионежской до ул. Островского), Сыктывкарская улица (от ул. Попова до пр. Лесного), набережная Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского), Ключевая улица (от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии), Нойбранденбургская улица (от ул. Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительная улица (от ул. Ключевой до ул. Кемской).

Начальная цена контракта – более 944 млн рублей. Ремонтные работы начнутся весной 2021 года с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, в этом году по нацпроекту в Петрозаводске отремонтированы 11 дорог, включая три тротуара. Общая протяженность объектов - 19,3 км и 8,6 км соответственно. АО "АБЗ-Дорстрой", с которым администрация города заключила муниципальный контракт на 472 млн 236 тысяч рублей, должен был завершить работы до 15 сентября.