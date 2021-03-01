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Шоумен предложил установить для скончавшейся экс-участницы Little Big гранитный памятник из Карелии

Новости. Общество
07:25, 02 Марта 2021
фото: instagram.com / @annakast
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Стас Барецкий готов взять на себя похороны бывшей участницы популярной группы Little Big Анны Кастельянос, которая скоропостижно скончалась от болезни сердца.

В Санкт-Петербурге 28 февраля в собственной квартире на Рыбацком проспекте обнаружили мертвой бывшую солистку группы Little Big Анну Кастельянос (Каст). Тело 39-летней певицы нашла волонтер. Причиной смерти артистки стала кардиомиопатия, пишет ТАСС.

Шоумен Станислав Барецкий заявил в беседе с ФАН, что готов безвозмездно помочь найти бесплатное место на одном из кладбищ Санкт-Петербурга для захоронения Анны Кастельянос, которая погрязла в долгах. Задолженность артистки по кредитным платежам составляет более 140 тысяч рублей.

 

"Я смогу найти ей участок земли, договориться с руководством кладбища. Там ее похоронят. Могу предоставить небольшой гранитный памятник, из Карелии, а также сделать стандартную опалубку", — завил Барецкий.

Анна Кастельянос выступала в группе Little Big c 2013 по 2016 годы. Затем она вела мероприятия и участвовала в ток-шоу. Популярность Кастельянос получила благодаря своей необычной внешности. Мать певицы русская, а отец кубинец. Ее рост не превышал 130 сантиметров.

За свою карьеру она сыграла в фильмах и сериалах "Ментовские Войны", "Пером и Шпагой", "В твоих глазах", "Жил-был Лис", "Клад", выступала в постановках театрально-эротического проекта Neverporn.

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