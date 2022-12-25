Штормовой ветер обрушится на шесть районов Карелии во вторник

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в юго-западных районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, утром и днем 27 декабря местами по юго-западным районам республики ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики: ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.