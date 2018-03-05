Штраф за отказ застегнуть ремень в самолете увеличится в 10 раз

В России могут в 10 раз увеличить штраф за хулиганство в самолёте.

В России могут в десять раз увеличить штраф за хулиганство на борту самолёта. Об этом сообщает life со ссылкой на "Известия".

Согласно информации издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности намерена в понедельник, 5 марта, рассмотреть и поддержать поправки в КоАП от Минюста, которыми предусмотрено усиление наказания за противоправную деятельность на борту воздушного судна.

Если поправки будут приняты, нарушителям спокойствия на борту могут грозить штрафы вплоть до 20–40 тысяч рублей. Такими нарушениями могут быть, например, курение или отказ застегнуть ремни безопасности при взлёте и посадке самолёта.

Сейчас штраф за подобного рода нарушения правил поведения на борту составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

Также может появиться отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте — нарушение, предусматривающее денежное взыскание в размере от 30 до 50 тысяч рублей.