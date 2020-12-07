Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января

С января 2021 года жильцов многоквартирных домов ждет 10 нововведений, согласно новым правилам противопожарного режима.

Об этом сообщил агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, с начала нового года вступит в силу постановление правительства № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»"

Запреты будут касаться хранения личных вещей на чердаках и цокольных этажах, использования свечей, курения и ряда других сфер.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".