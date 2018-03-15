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Новости. Общество
22:00, 15 Марта 2018

Штрафы за мойку машин на берегах рек хотят повысить в 10 раз

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, резко увеличивающий штрафы за нарушение санитарных норм на берегах водоемов, которые затронут и автомобилистов.

Поправки предлагается внести в статью 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, наказывающую за нарушение санитарных норм на берегах водоемов, пишет auto.mail со ссылкой на "Российскую газету". Территорию вокруг них предлагается разбить на три зоны.

Так, если автовладелец помоет машину в месте, которое отнесено к третьей зоне, то ему может грозить штраф от 5 до 10 тыс. рублей. За аналогичное нарушение во второй зоне можно будет получить штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Дороже всего обойдется, в том числе, мойка автомобиля в первой зоне — там предлагают установить штраф для физических лиц в размере 20 до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящее время статья 8.42 КоАП предусматривает наказание для физических лиц в виде штрафа 3 до 4,5 тыс. рублей, что примерно в 10 раз дороже услуг легальных моек.

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