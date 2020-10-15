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Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесу могут повысить в 10 раз

Новости. Общество
22:00, 15 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Законодательное собрание Кемеровской области - Кузбасса внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности, в том числе в лесах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, опубликованный в думской электронной базе.

"Знание о возможном серьезном наказании за совершение действий, которые могут повлечь за собой возникновение лесного пожара, для потенциальных нарушителей является останавливающим фактором", - отмечают разработчики в пояснительных материалах.

В связи с этим предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в два раза.

Правительство ранее поддержало этот  законопроект.

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