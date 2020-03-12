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Штрафы за перекуры грозят работникам 25% российских компаний

Новости. Общество
16:14, 13 Марта 2020
фото: pixabay
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Четверть российских работодателей поддерживают идею штрафовать сотрудников за перекуры во время работы.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования рекрутингового агентства HeadHunter.

Опрос показал, что 7% представителей российских компаний ответили на соответствующий вопрос «крайне положительно», а еще 18% - «скорее положительно». Чуть более половины работодателей (52%) выступают против штрафов для сотрудников за перекуры, 21% оценивают такую идею нейтрально. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Какие компании меньше всех терпимы к своим курильщикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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